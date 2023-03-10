Френцель, побивший рекорд Дэли по медалям на ЧМ, объявил о завершении карьеры

Немецкий двоеборец Эрик Френцель сообщил о завершении профессиональной карьеры в конце марта текущего года.
«Я останусь верен спорту, особенно моему любимому лыжному двоеборью. Будущее покажет, как именно я буду с ним связан. Я чрезвычайно благодарен всем, кто помог мне в моей карьере. Хочу поблагодарить свою семью и тренеров. В Планице я смог выиграть свою первую медаль международных соревнований. Также в Планице я получил свою последнюю медаль и замкнул этот круг», — написал Френцель на своей странице в социальных сетях.
Напомним, Френцель стал серебряным призёром в командных соревнованиях на ЧМ-2023 в составе сборной Германии. Эта медаль стала для 34-летнего немецкого двоеборца 18-й на чемпионатах мира. Таким образом, он обогнал легендарного норвежского лыжника Бьорна Дэли по количеству медалей на мировых первенствах.
- 10 марта 2023
-
14:03
-
13:23
-
12:22
-
11:56
-
11:43
-
00:13
- 9 марта 2023
-
23:36
-
22:08
-
15:18
-
14:57
-
13:02
-
12:06
-
11:44
-
11:16
-
10:59
-
10:40
- 8 марта 2023
-
18:21
-
14:34
-
14:06
-
12:04
-
11:52
-
11:47
-
11:35
-
10:54
-
10:27
-
10:07
-
09:39
-
09:28
- 7 марта 2023
-
20:55
-
20:43
-
20:26
-
20:07
-
19:54
-
19:42
-
19:11