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Френцель, побивший рекорд Дэли по медалям на ЧМ, объявил о завершении карьеры

Френцель, побивший рекорд Дэли по медалям на ЧМ, объявил о завершении карьеры
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Немецкий двоеборец Эрик Френцель сообщил о завершении профессиональной карьеры в конце марта текущего года.

«Я останусь верен спорту, особенно моему любимому лыжному двоеборью. Будущее покажет, как именно я буду с ним связан. Я чрезвычайно благодарен всем, кто помог мне в моей карьере. Хочу поблагодарить свою семью и тренеров. В Планице я смог выиграть свою первую медаль международных соревнований. Также в Планице я получил свою последнюю медаль и замкнул этот круг», — написал Френцель на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Френцель стал серебряным призёром в командных соревнованиях на ЧМ-2023 в составе сборной Германии. Эта медаль стала для 34-летнего немецкого двоеборца 18-й на чемпионатах мира. Таким образом, он обогнал легендарного норвежского лыжника Бьорна Дэли по количеству медалей на мировых первенствах.

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