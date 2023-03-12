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Джессика Диггинс приблизилась к Тириль Венг в общем зачёте Кубка мира — 2022/2023

В Хольменколлене (Норвегия) состоялся женский марафон на 50 км в свободном стиле в рамках 11-го этапа Кубка мира – 2022/2023. Его победительницей стала норвежка Рагниль Хага, второе место заняла Астрид Эйре Слинн, тройку призёров замкнула американка Джессика Диггинс.

Лидер общего зачёта Тириль Уднес Венг заняла в этой гонке седьмое место. Это позволило Диггинс приблизиться к ней в общем зачёте.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины

1. Тириль Уднес Венг (Норвегия) – 1635 баллов.

2. Джессика Диггинс (США) – 1548.

3. Кертту Нисканен (Финляндия) – 1470.

4. Рози Бреннен (США) – 1309

5. Фрида Карлссон (Швеция) – 1220.

6. Надине Фендрих (Швейцария) – 1071.

7. Катарина Хенниг (Германия) – 1032.

8. Лотта Уднес Венг (Норвегия) – 1026.

9. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 991.

10. Хейди Венг (Норвегия) – 989.

11. Майя Дальквист (Швеция) – 879.

12. Тереза Штадлобер (Австрия) – 875.

13. Джулия Керн (США) – 839.

14. Эмма Рибом (Швеция) – 800.

15. Виктория Карль (Германия) – 780.