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Джессика Диггинс приблизилась к Тириль Венг в общем зачёте Кубка мира — 2022/2023

Джессика Диггинс приблизилась к Тириль Венг в общем зачёте Кубка мира — 2022/2023
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В Хольменколлене (Норвегия) состоялся женский марафон на 50 км в свободном стиле в рамках 11-го этапа Кубка мира – 2022/2023. Его победительницей стала норвежка Рагниль Хага, второе место заняла Астрид Эйре Слинн, тройку призёров замкнула американка Джессика Диггинс.

Лидер общего зачёта Тириль Уднес Венг заняла в этой гонке седьмое место. Это позволило Диггинс приблизиться к ней в общем зачёте.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины

1. Тириль Уднес Венг (Норвегия) – 1635 баллов.
2. Джессика Диггинс (США) – 1548.
3. Кертту Нисканен (Финляндия) – 1470.
4. Рози Бреннен (США) – 1309
5. Фрида Карлссон (Швеция) – 1220.
6. Надине Фендрих (Швейцария) – 1071.
7. Катарина Хенниг (Германия) – 1032.
8. Лотта Уднес Венг (Норвегия) – 1026.
9. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 991.
10. Хейди Венг (Норвегия) – 989.
11. Майя Дальквист (Швеция) – 879.
12. Тереза Штадлобер (Австрия) – 875.
13. Джулия Керн (США) – 839.
14. Эмма Рибом (Швеция) – 800.
15. Виктория Карль (Германия) – 780.

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