Эвен Нортуг — об инциденте с Эвенсеном в спринте КМ: он уничтожил и меня, и себя

Норвежский лыжник Эвен Нортуг прокомментировал ситуацию, произошедшую в финальном спринтерском забеге на этапе Кубка мила в Драммене (Норвегия).

Напомним, во время гонки норвежец Ансгар Эвенсен резко подрезал Нортуга при попытке перестроиться в другую лыжню. Нортуг чуть не упал и потерял концентрацию. Победивший в этой гонке норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо также едва не оказался в этой стычке, однако сумел оперативно сориентироваться.

«Я высказал ему всё. Возможно, в этом не было необходимости, но он уничтожил и меня, и себя», — приводит слова Нортуга Dagbladet.

Напомним, Нортуг занял последнее, шестое место в финальном спринтерском забеге. Эвенсен стал четвёртым. В тройку, помимо Клебо, вошли норвежец Эрик Вальнес и француз Ришар Жув.