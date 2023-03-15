Эвен Нортуг — об инциденте с Эвенсеном в спринте КМ: он уничтожил и меня, и себя

Норвежский лыжник Эвен Нортуг прокомментировал ситуацию, произошедшую в финальном спринтерском забеге на этапе Кубка мила в Драммене (Норвегия).
Напомним, во время гонки норвежец Ансгар Эвенсен резко подрезал Нортуга при попытке перестроиться в другую лыжню. Нортуг чуть не упал и потерял концентрацию. Победивший в этой гонке норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо также едва не оказался в этой стычке, однако сумел оперативно сориентироваться.
«Я высказал ему всё. Возможно, в этом не было необходимости, но он уничтожил и меня, и себя», — приводит слова Нортуга Dagbladet.
Напомним, Нортуг занял последнее, шестое место в финальном спринтерском забеге. Эвенсен стал четвёртым. В тройку, помимо Клебо, вошли норвежец Эрик Вальнес и француз Ришар Жув.
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