Фрида Карлссон, Эбба Андерссон и Вильям Порома не выступят на этапе Кубка мира в Швеции

Чемпионка мира 2019 года в эстафете, победительница «Тур де Ски» — 2023 шведская лыжница Фрида Карлссон и её соотечественница Эбба Андерссон не примут участия в гонках 13-го этапа Кубка мира сезона-2022/2023 в Фалуне (Швеция).

Ранее спортсменки из-за болезни пропустили марафон на 50 км, проходивший в рамках этапа Кубка мира в Осло (Норвегия). Также в сборной Швеции заболели лыжники Вильям Порома и Юхан Хегстрём, которые тоже пропустят предстоящий домашний этап Кубка мира.

«Сейчас у нас в команде много людей, которые простудились или переболели. Конечно, печально, что столько известных спортсменов вынуждены пропускать домашние соревнования. Это трудное решение, и многие до последнего надеялись, что смогут принять участие в гонках, но теперь другие спортсмены получат шанс выступить на родной земле», — приводит слова менеджера сборной Швеции Андерса Быстрёма Expressen.

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне пройдёт с 17 по 19 марта.