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Видеообзор победы Кристине Ставос Шистад в спринте на 13-м этапе Кубка мира

Видеообзор победы Кристине Ставос Шистад в спринте на 13-м этапе Кубка мира
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В Фалуне (Швеция) прошёл женский спринт свободным стилем в рамках 13-го этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победительницей стала 24-летняя норвежская спортсменка Кристине Ставос Шистад. Отметим, что это вторая подряд победа Шистад в спринте на КМ.

«Чемпионат» предлагает посмотреть лучшие моменты гонки:

Видео доступно на канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS.

Лыжные гонки. Кубок мира, 13-й этап, Фалун. Спринт, свободный стиль. Женщины. 1,4 км

1. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — 2.55,6.
2. Йонна Сундлинг (Швеция) — отставание 0,3 секунды.
3. Майя Дальквист (Швеция) +5,0.
4. Надине Фендрих (Швейцария) +6,4.
5. Юлье Мюре (Норвегия) +10,9.
6. Матильде Мюрвольд (Норвегия) +13,8.

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