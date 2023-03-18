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Йоханнес Клебо выиграл 30-й спринт на этапах Кубка мира

Йоханнес Клебо выиграл 30-й спринт на этапах Кубка мира
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В Фалуне (Швеция) завершился мужской спринт свободным стилем в рамках 13-го этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо. Эта победа в спринте стала для него 30-й в рамках этапов Кубка мира.

Лыжные гонки. Кубок мира, 13-й этап, Фалун. Спринт, свободный стиль. Мужчины, 1,4 км

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.52,73.
2. Эрик Вальнес (Норвегия) — отставание 0,73 секунды.
3. Федерико Пеллегрино (Италия) +1,18.
4. Лука Шанава (Франция) +1,90.
5. Ришар Жув (Франция) +1,96.

Йоханнес Клебо лидирует в общем зачёте Кубка мира, опережая соотечественника Пола Голберга на 309 очков. Итальянец Федерико Пеллегрино располагается на третьей строчке.

Клебо опять мутит воду в норвежских лыжах. Он действительно хочет выступать вне сборной Клебо опять мутит воду в норвежских лыжах. Он действительно хочет выступать вне сборной
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