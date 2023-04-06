Латыпов: одна задача на Югорский марафон — побороться с Устюговым

Призёр Олимпийских игр и чемпионата мира по биатлону Эдуард Латыпов рассказал о целях на Югорский лыжный марафон в Ханты-Мансийске.

«Цель — получить удовольствие! Мне очень нравится бегать марафоны – для меня это уже четвёртый, рад что смогу пробежать с такими сильными спортсменами, лыжными мастодонтами. Просто на самом деле это праздник для меня как для спортсмена. Немножко непривычная дистанция, так что иду за новыми ощущениями, за эмоциями.

Для меня одна задача – побороться с Сергеем, потому что я видел его выдающуюся гонку в Тюмени. Моя главная задача – постараться навязать какую-то борьбу, чтобы мне было интересно и ему, надеюсь, тоже», — передаёт слова Латыпова корреспондент «Чемпионата» Валерия Кукалева.