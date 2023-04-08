Сергей Устюгов: удивился, когда Эдуард Латыпов отстал в марафоне

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов прокомментировал победу в гонке на 50 км свободным стилем на Югорском марафоне в Ханты-Мансийске.

«Ощущения классные, трасса сегодня была тяжёлая, сильный ветер. С ребятами на первом круге шли, и я говорил им, что надо включаться. Когда кто-то уходил, никто не хотел за ним идти. А когда я вышел вперёд, начал делать небольшой отрыв, парни сразу подхватывали. Я понял, что они немножко ленятся, чтобы сэкономить силы на последний круг. Я не оставил им шанса на последнем круге, решил отработать. Мы с Эдиком работали, а потом я удивился, когда он отстал. В итоге получилось выиграть в свой день рождения, как и в 2017 году. Я очень рад», — сказал Устюгов после гонки.