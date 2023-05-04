Бородавко отреагировал на эмоциональное обращение Натальи Непряевой к хейтерам
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал резонансное обращение своей подопечной Натальи Непреявой к критикам.
«Уважаемые хейтеры, да и все остальные — что же вас так разрывает-то, неужели в вашей жизни настолько много говна, что оно прям рвётся наружу?» — написала ранее в своих социальных сетях Непряева. Отметим, на данный момент неизвестно, что именно вызвало такую эмоциональную реакцию олимпийской чемпионки 2022 года в эстафете.
«Наталья Непряева — очень добрая и отзывчивая девушка, но у неё слишком много хейтеров, которым не нравится её поведение или что-то ещё. Если честно, я стараюсь не вникать в такие дела», — приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».
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