«Я всегда хотела вернуть Кубок мира сюда». Диггинс — об этапе в США

Американская лыжница, олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, двукратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира в сезоне-2020/2021 Джессика Диггинс поделилась мнением о проведении этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Миннеаполисе (США).

«Ни один из спортсменов, выступающих сегодня на Кубке мира, никогда не участвовал в гонках в Соединённых Штатах Америки. Никто из нас, буквально. Прошло 22 года с прошлого раза… В детстве я часто смотрела этапы лыжных гонок в США, а сейчас дети наконец смогут увидеть главных героев Кубка мира по лыжам в нескольких шагах от их дома, это великолепно!

Я всегда хотела вернуть Кубок мира сюда, в сообщество, которое воспитывало меня и давало мне возможности. Чувствую, что обязана всем Миннесоте: эта уютная, инклюзивная погода, которая дышит вокруг лыж, всегда делала меня счастливой. Было бы весело выиграть этот этап… Я обязательно попробую! Тем временем я с нетерпением жду возвращения гонок в США. Также это будет прекрасно для многих волонтёров и всех людей, которые в течение последних шести лет упорно добивались, чтобы это произошло», — приводит слова Диггинс итальянское издание Fondo Italia.

Напомним, этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдёт в Миннеаполисе (США) в феврале 2024 года.