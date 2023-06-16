Хелене Марие Фоссесхолм: не собираюсь останавливаться и успокаиваться

Норвежская лыжница Хелене Марие Фоссесхолм, чемпионка мира 2021 года в эстафете, рассказала о готовности к возвращению на топовый уровень. В сезоне-2022/2023 спортсменка была далека от идеальной формы: после Олимпиады 2022 года норвежка даже была вынуждена на несколько месяцев взять паузу в тренировках из-за физического истощения.

«Различия в форме — как день и ночь. В прошлом году я вряд ли бы назвала себя спортсменкой. И это, на самом деле, не шутка. Мне потребовалось много времени, чтобы вернуть себе нужную физическую форму, и если вы спросите других лыжников, они расскажут, что в прошлом сезоне я была выжата до отказа.

Я старалась быть терпеливой, меня окружали хорошие люди. В прошлом году мне было необходимо взять перерыв, потому что я была в ужасной форме. Сейчас всё в порядке, моё тело выполняет свою работу. Не собираюсь останавливаться и успокаиваться: хочу добиться подиумов на этапах Кубка мира. Я не для того работаю, чтобы быть только 15-й. Конечно, это не плохо, но хочется занимать престижные места», — приводит слова Фоссесхолм TV2.