Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Жуль Шаппа рассказал о возвращении к тренировкам после операции на пальце

Жуль Шаппа рассказал о возвращении к тренировкам после операции на пальце
Комментарии

Французский лыжник, бронзовый призёр чемпионата мира 2023 года Жуль Шаппа вернулся к полноценным тренировкам в сборной. В мае спортсмен перенёс операцию на пальце, который он сломал после падения с велосипеда из-за нападения собаки.

«Я справляюсь со сложностями и могу тренироваться. Недавно я начал регулярно бегать на лыжах по снегу в горах, опираясь только на одну палку. Конечно, тренировки интенсивные и длительные, поэтому я всё равно чувствую немного боли, а также должен быть осторожен, чтобы не упасть на прооперированную руку. В ближайшие дни я планирую встать на лыжероллеры, а к середине июля приступлю к полноценным тренировкам», — приводит слова спортсмена издание Fondo Italia со ссылкой на эфир Ski Chrono.

Материалы по теме
«Там сидят трусы». FIS не пустила россиян на Кубок мира, но нарвалась на критику
«Там сидят трусы». FIS не пустила россиян на Кубок мира, но нарвалась на критику
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023