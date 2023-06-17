Жуль Шаппа рассказал о возвращении к тренировкам после операции на пальце

Французский лыжник, бронзовый призёр чемпионата мира 2023 года Жуль Шаппа вернулся к полноценным тренировкам в сборной. В мае спортсмен перенёс операцию на пальце, который он сломал после падения с велосипеда из-за нападения собаки.

«Я справляюсь со сложностями и могу тренироваться. Недавно я начал регулярно бегать на лыжах по снегу в горах, опираясь только на одну палку. Конечно, тренировки интенсивные и длительные, поэтому я всё равно чувствую немного боли, а также должен быть осторожен, чтобы не упасть на прооперированную руку. В ближайшие дни я планирую встать на лыжероллеры, а к середине июля приступлю к полноценным тренировкам», — приводит слова спортсмена издание Fondo Italia со ссылкой на эфир Ski Chrono.