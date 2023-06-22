Норвежские лыжники и биатлонисты провели совместный забег на 3000 м

Лыжники и биатлонисты сборной Норвегии провели совместный забег на дистанции 3000 м. Состязания прошли на стадионе Фредрикстад.
Биатлонистов в забеге представляли Ветле Шоста Кристиансен и Филип Андерсен, а лыжников – Симен Хегстад Крюгер, Дидрик Тёнсет, Пол Голберг, Харальд Эстберг Амундсен, Мартин Лёвстрём Нюэнгет и Шур Рёте.
«Всегда важно побеждать биатлонистов, и мне жаль, что их было всего двое», — приводит слова Крюгера Ski-Nordique.
«Мы неделю тренировались на легкоатлетической дорожке, поэтому, если нас обойдёт биатлонист, я добавлю ещё неделю к тренировочному расписанию», — сказал тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум перед стартом забега.
Победу в забеге одержал Тёнсет, пробежавший дистанцию за 8 минут 23 секунды. Второе место занял Амундсен, а третьим финишировал Голберг.
- 22 июня 2023
-
11:41
-
09:56
-
09:20
- 21 июня 2023
-
23:02
-
22:15
-
13:15
-
11:46
-
01:24
-
00:55
- 20 июня 2023
-
23:43
-
18:26
-
13:13
-
12:30
-
12:20
-
11:30
-
11:05
-
10:40
-
10:15
-
09:50
-
08:15
- 19 июня 2023
-
23:30
-
15:31
- 18 июня 2023
-
10:57
- 17 июня 2023
-
22:44
-
20:25
-
17:34
-
16:55
-
12:27
- 16 июня 2023
-
16:42
-
12:22
-
11:25
-
10:17
- 15 июня 2023
-
15:58
-
14:06
-
09:53