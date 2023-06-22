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Норвежские лыжники и биатлонисты провели совместный забег на 3000 м

Лыжники и биатлонисты сборной Норвегии провели совместный забег на дистанции 3000 м. Состязания прошли на стадионе Фредрикстад.

Биатлонистов в забеге представляли Ветле Шоста Кристиансен и Филип Андерсен, а лыжников – Симен Хегстад Крюгер, Дидрик Тёнсет, Пол Голберг, Харальд Эстберг Амундсен, Мартин Лёвстрём Нюэнгет и Шур Рёте.

«Всегда важно побеждать биатлонистов, и мне жаль, что их было всего двое», — приводит слова Крюгера Ski-Nordique.

«Мы неделю тренировались на легкоатлетической дорожке, поэтому, если нас обойдёт биатлонист, я добавлю ещё неделю к тренировочному расписанию», — сказал тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум перед стартом забега.

Победу в забеге одержал Тёнсет, пробежавший дистанцию за 8 минут 23 секунды. Второе место занял Амундсен, а третьим финишировал Голберг.