Вяльбе – о переходе Грухвиной в биатлон: есть причины, с которыми я не могу не согласиться
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, как отнеслась к переходу чемпионки России в эстафете, лыжницы Анны Грухвиной в биатлон.
«Моих рекомендаций в этом плане вообще быть не может. Я тяжело расстаюсь со спортсменами. Сначала со мной разговаривали представители СБР, потом со многой разговаривала Аня. Посмотрим, как будет. Если у неё что-то не получится, двери в лыжные гонки для неё точно не закрыты (улыбается). Жалко, конечно, что уходят спортсменки. Но я не могу зубами в них цепляться и не отпускать. Есть ряд причин, по которым уходят и с которыми я не могу не согласиться. Я человек и всё понимаю», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.
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