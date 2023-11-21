Трёхкратный чемпион мира Шур Рёте пропустит первый этап Кубка мира в Руке

Трёхкратный чемпион мира, норвежский лыжник Шур Рёте не выступит на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Руке (Финляндия).

Спортсмен, который в начале месяца перенёс коронавирус, не успел до конца восстановиться после заболевания и был исключён из состава сборной на этот этап. Ранее Рёте пропустил соревнования в Бейтостолене.

«Конечно, это огорчает. Я осознаю важность участия в соревнованиях со старта сезона. Вероятно, будут и другие возможности, но я хотел выступить в Руке. У меня была чёткая цель — прийти в форму к началу сезона. Но я не тренировался несколько недель», — приводит слова Рёте VG.

Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Руке пройдёт с 24 по 26 ноября.