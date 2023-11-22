Диггинс — о булимии: моё заболевание будет частью меня до конца жизни

Чемпионка Олимпиады-2018, двукратная чемпионка мира и обладательница Кубка мира сезона-2020/2021, американская лыжница Джессика Диггинс высказалась о рецидиве булимии, который произошёл у неё летом.

«Я хочу поговорить о своём здоровье. Это важно, даже если может быть немного сложно и страшно одновременно. Это делает меня уязвимой. Но я пытаюсь изменить культуру в спорте, потому что мы должны уметь говорить о психологических проблемах. Между собой мы говорим об этом, но сделать шаг вперёд и открыться миру сложнее. Я не осуждаю тех, кто не хочет об этом говорить.

Мне советовали не говорить об этом, но я ни о чём не жалею. Лыжники из других стран написали, что надеются встретить меня в Руке и обнять. Так что теперь я буду гулять по Руке и собирать объятия. Моё заболевание будет частью меня до конца моей жизни, поэтому я считаю важным высказаться", — приводит слова Диггинс Expressen.