Шведка Илар выиграла коньковый масс-старт на 1-м этапе Кубка мира, за ней — две американки
В Руке (Финляндия) завершился женский масс-старт в свободном стиле на 20 км в рамках первого этапа Кубка мира – 2023/2024 по лыжным гонкам. Его победительницей стала 26-летняя шведка Моа Илар (Ольссон). Второй финишировала чемпионка Олимпиады-2018, двукратная чемпионка мира и обладательница Кубка мира-2020/2021, американка Джессика Диггинс. Тройку призёров замкнула ещё одна американка Рози Бреннан.
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- Моа Илар (Ольссон) (Швеция) — 55.40,8.
- Джессика Диггинс (США) — отставание 0,3 секунды.
- Рози Бреннан (США) + 1,4.
- Лотта Уднес Венг (Норвегия) + 3,2.
- Эбба Андерссон (Швеция) + 3,2.
- Фрида Карлссон (Швеция) + 3,2.
- Эмма Рибом (Швеция) + 5,3.
- Виктория Карль (Германия) + 6,2.
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