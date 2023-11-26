Шведка Илар выиграла коньковый масс-старт на 1-м этапе Кубка мира, за ней — две американки

В Руке (Финляндия) завершился женский масс-старт в свободном стиле на 20 км в рамках первого этапа Кубка мира – 2023/2024 по лыжным гонкам. Его победительницей стала 26-летняя шведка Моа Илар (Ольссон). Второй финишировала чемпионка Олимпиады-2018, двукратная чемпионка мира и обладательница Кубка мира-2020/2021, американка Джессика Диггинс. Тройку призёров замкнула ещё одна американка Рози Бреннан.

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