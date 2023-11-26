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Шведка Илар выиграла коньковый масс-старт на 1-м этапе Кубка мира, за ней — две американки

Шведка Илар выиграла коньковый масс-старт на 1-м этапе Кубка мира, за ней — две американки
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В Руке (Финляндия) завершился женский масс-старт в свободном стиле на 20 км в рамках первого этапа Кубка мира – 2023/2024 по лыжным гонкам. Его победительницей стала 26-летняя шведка Моа Илар (Ольссон). Второй финишировала чемпионка Олимпиады-2018, двукратная чемпионка мира и обладательница Кубка мира-2020/2021, американка Джессика Диггинс. Тройку призёров замкнула ещё одна американка Рози Бреннан.

Лыжные гонки. Кубок мира, Первый этап, Рука. Масс-старт, 20 км, свободный стиль. Женщины

  1. Моа Илар (Ольссон) (Швеция) — 55.40,8.
  2. Джессика Диггинс (США) — отставание 0,3 секунды.
  3. Рози Бреннан (США) + 1,4.
  4. Лотта Уднес Венг (Норвегия) + 3,2.
  5. Эбба Андерссон (Швеция) + 3,2.
  6. Фрида Карлссон (Швеция) + 3,2.
  7. Эмма Рибом (Швеция) + 5,3.
  8. Виктория Карль (Германия) + 6,2.
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