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Джессике Диггинс разбили лицо в кровь при передаче запасной палки на 1-м этапе Кубка мира

Джессике Диггинс разбили лицо в кровь при передаче запасной палки на 1-м этапе Кубка мира
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Олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, трёхкратная чемпионка мира обладательница Кубка мира-2020/2021, американская лыжница Джессика Диггинс крайне неудачно провела последний круг в рамках масс-старта в свободном стиле на 20 км в рамках первого этапа Кубка мира – 2023/2024, который проходит в Руке (Финляндия).

Американка сломала палку и потеряла правую перчатку. Причём кто-то из тренерского штаба сборной США крайне неаккуратно подал Диггинс палку, так, что она ударила ей прямо по лицу. Джессика в итоге финишировала второй, но после этого ей ещё долго оказывали помощь, а на её лице отчётливо был виден след от удара палкой.

Фото: Матч Арена

Фото: Матч. Арена

Лыжные гонки. Кубок мира, Первый этап, Рука. Масс-старт, 20 км, свободный стиль. Женщины

1. Моа Илар (Ольссон) (Швеция) — 55.40,8.
2. Джессика Диггинс (США) — отставание 0,3 секунды.
3. Рози Бреннан (США) + 1,4.

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