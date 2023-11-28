Джессика Диггинс выложила фото с синяком на губе

Олимпийская чемпионка 2018 года, трёхкратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира — 2020/2021, американская лыжница Джессика Диггинс разместила на своей странице в социальной сети фотографию после инцидента, произошедшего на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Напомним, в ходе гонки спортсменка сломала палку, когда член тренерского штаба сборной США подавал Диггинс новую, палка ударила американку по лицу.

«Моя рука в порядке, тело в порядке, лицо в порядке! Спасибо всем, что заглянули. Просто небольшой синяк на губе, вот и всё», — написала Джессика Диггинс в соцсети.

Фото: Из личного архива Д. Диггинс

По итогам масс-старта свободным стилем на 20 км американская лыжница финишировала второй, после этого Диггинс оказали необходимую медицинскую помощь.