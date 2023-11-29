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Юрий Бородавко объяснил, почему FIS не может вернуть российских лыжников на мировую арену

Юрий Бородавко объяснил, почему FIS не может вернуть российских лыжников на мировую арену
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, почему Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не может допустить россиян на международные соревнования.

«FIS – общественная организация, и все решения там принимаются голосованием. Мы же помним, кто первыми ввёл против нас санкции – англосаксы. Решение принимали политические руководители, а спортивные взяли под козырёк. Пока политики не договорятся, спортивные организации самостоятельно ничего по допуску россиян делать не будут. У президента FIS просто нет таких полномочий, чтобы решить эту проблему. Но даже если бы такие полномочия были, и он сказал – мы допускаем русских, норвежцы просто сказали бы, что не дадут нам визу. Финны вон вообще границы закрыли и не пускают в страну с российскими паспортами. Все решения FIS просто разобьются о решения политического руководства отдельных стран. Это на словах легко сказать – давайте допустим. А когда до дела дойдёт, это будет невыполнимо», — сказал Бородавко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

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