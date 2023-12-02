Фалеева выиграла квалификацию спринта на 2-м этапе Кубка России, Ступак стала 8-й
В Тюмени завершилась квалификация женского спринта в классическом стиле в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024. Лучший результат в прологе показала Анастасия Фалеева. Второй стала Анастасия Кириллова, третьей — олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова.
Лыжные гонки. Кубок России, второй этап. Тюмень. Спринт, классический стиль. Женщины. Пролог
- Анастасия Фалеева — 4.35,66.
- Анастасия Кириллова — отставание 3,18 секунды.
- Вероника Степанова +3,59.
- Мария Истомина +5,6.
- Алёна Баранова +5,98.
- Дарья Непряева +7,12.
- Екатерина Евтягина +10,54.
- Юлия Ступак +10,77.
Отметим, что финальные забеги у женщин начнутся в 11:00 мск.
Напомним, российские лыжницы не смогли выступить в прошлом сезоне на Кубке мира из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в связи с ситуацией на Украине. Ранее FIS продлила своё решение на грядущий сезон.
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