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Фалеева выиграла квалификацию спринта на 2-м этапе Кубка России, Ступак стала 8-й

Фалеева выиграла квалификацию спринта на 2-м этапе Кубка России, Ступак стала 8-й
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В Тюмени завершилась квалификация женского спринта в классическом стиле в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024. Лучший результат в прологе показала Анастасия Фалеева. Второй стала Анастасия Кириллова, третьей — олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова.

Лыжные гонки. Кубок России, второй этап. Тюмень. Спринт, классический стиль. Женщины. Пролог

  1. Анастасия Фалеева — 4.35,66.
  2. Анастасия Кириллова — отставание 3,18 секунды.
  3. Вероника Степанова +3,59.
  4. Мария Истомина +5,6.
  5. Алёна Баранова +5,98.
  6. Дарья Непряева +7,12.
  7. Екатерина Евтягина +10,54.
  8. Юлия Ступак +10,77.

Отметим, что финальные забеги у женщин начнутся в 11:00 мск.

Напомним, российские лыжницы не смогли выступить в прошлом сезоне на Кубке мира из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в связи с ситуацией на Украине. Ранее FIS продлила своё решение на грядущий сезон.

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