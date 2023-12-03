Кулешова — о борьбе в масс-старте: все ждали друг от друга какой-то подвох

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады в эстафетах, 28-летняя российская лыжница Анастасия Кулешова (Седова) прокомментировала завоевание бронзы в масс-старте на 20 км в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024.

«Сегодня мы впервые бежали такую дисциплину. Было интересно прочувствовать, что это значит. Какая тактика должна быть по ходу гонки. В начале был комфортный темп, больше приближенный к «тридцатке». И потом уже начали постепенно раскручиваться. Ещё тренеры подсказывали нам. Действительно, было видно и чувствовалось, что мы все друг друга контролируем. Все ждали друг от друга какой-то подвох.

Мне больше понравилось бежать «двадцатку», чем «тридцатку». Это точно. Потому, что ты можешь более грамотно «раскладываться», лучше чувствуешь свой организм. Возможно, дело ещё и в погоде. Сегодня идеальная погода для длинной дистанции: холодно, но не жёстко. Было бы немного полегче, будь лыжня более жёсткой.

До победы не хватило совсем чуть-чуть? Кто-то лучше финиширует, а кто-то хуже. Я старалась сделать себе задел. Думала, как бы мне лучше пройти последнюю часть дистанции, чтобы избежать борьбы на финише. Но она всегда есть. Спасибо девочкам за такую интересную гонку. Мы все боролись до самого конца.

Я радуюсь каждой медали. Медаль — всё равно успех. Всегда хочется золота, но на данном этапе я чуть-чуть приглушу свои амбиции и буду идти дальше», — передаёт слова Кулешовой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.