«Шансов достать лидеров уже не было». Коростелёв — о проблемах с лыжами в масс-старте

Двукратный чемпион мира 2022 года среди юниоров, победитель и призёр этапов Кубка России по лыжным гонкам Савелий Коростелёв рассказал о проблемах с лыжами во время масс-старта на втором этапе Кубка России. В гонке, проходившей сегодня, 3 декабря, у спортсмена сломалось крепление, вследствие чего вице-лидеру общего зачёта соревнований пришлось сначала бежать на разных лыжах, а затем ещё раз менять пару.

«Неприятность с лыжей произошла после бонусной отсечки, буквально метров через 10. Не знаю, как это произошло. Но у креплений Fischer есть особенность, что надламываются пазы, куда вставляется само крепление. Непонятным образом это произошло во время гонки, хотя мой сервисёр Евгений Уфтиков проверял лыжи до старта. Такие проблемы с креплениями бывают, но их никогда не было с этой парой.

Я подъехал к тренерам, они сначала нашли коньковую лыжу, на которой я проехал метров 800. Затем Данил Борисович Акимов дал мне вторую пару Ильи Семикова, но она была, к несчастью, только на мази, без порошка для скольжения. На ней я и завершал гонку. В тот момент, когда я практически догнал пелотон, добрался до хвоста группы, ребята стали делать хорошие протяжки, и этот хвост постоянно отваливался. Я обгонял, старался вновь догонять, но шансов достать лидеров уже не было», — рассказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.