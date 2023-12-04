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Бородавко: предварительно, две гонки в Чусовом перенесли на 14–15 декабря в Кирово‑Чепецк

Бородавко: предварительно, две гонки в Чусовом перенесли на 14–15 декабря в Кирово‑Чепецк
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что две гонки третьего этапа Альфа-Банк Кубка России, предварительно, перенесены из Чусового в Кирово-Чепецк. Они будут проведены 14 и 15 декабря. Тем не менее официального решения пока нет.

«Официального решения пока нет. Организаторы ещё будут согласовывать отмену с администрацией региона и самим стадионом. Предварительно, две гонки этапа в Чусовом перенесены на 14–15 декабря в Кирово‑Чепецк», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Напомним, соревнования в Чусовом должны были пройти с 9 по 12 декабря, однако, видимо, не пройдут из-за прогнозируемых неблагоприятных условий. В эти даты в регионе ожидаются слишком сильные морозы, которые затруднят положение лыжников.

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