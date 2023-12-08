«Заболевшие лыжники вынуждены бежать». Тренер Карлссон — о системе начисления очков на КМ

Пер Нильссон, тренер шведской лыжницы Фриды Карлссон, выразил мнение, что нынешняя система начисления очков на Кубке мира по лыжным гонкам может вынудить заболевших спортсменов выходить на старт.

«Кубок мира — важные соревнования. В зачёте учитываются все гонки Кубка мира, поэтому спортсмены стремятся не пропускать забеги, чтобы не потерять очки. Это может быть не очень хорошо с точки зрения здоровья. Мне кажется, это не совсем правильно. Если ты выиграл больше всех гонок, но заболел, пропустил какие-то гонки и из-за этого не стал лидером общего зачёта, это несправедливо. Таково моё мнение. Спортсмены ощущают, что вынуждены соревноваться. Но можно и заболеть, и по-настоящему устать от напряжённого календаря», — приводит слова Нильссона NRK.