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Линн Сван стала лучшей в квалификации классического спринта на третьем этапе Кубка мира

В Эстерсунде (Швеция) завершилась квалификация женского спринта в классическом стиле в рамках третьего этапа Кубка мира – 2023/2024 по лыжным гонкам. Его победительницей стала обладательница «Малого хрустального глобуса» в спринтерских гонках, шведка Линн Сван.

Лыжные гонки. Кубок мира, 3-й этап, Эстерсунд. Спринт, классический стиль, 1,5 км. Женщины. Пролог

Линн Сван (Швеция) — 3.33,2 секунды. Эмма Рибом (Швеция) — отставание 0,9 секунды. Джессика Диггинс (США) +2,9. Моа Лундгрен (Швеция) +3,2. Моа Илар (Швеция) +3,3. Рози Бреннан (США) +3,7. Фрида Карлссон (Швеция) +5,7. Катерина Ганц (Италия) +6,6. Маэрта Росенберг (Швеция) +7,1. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) +7,6.

Напомним, согласно регламенту в стадии спринта с выбыванием попадают лыжницы из топ-30 пролога.