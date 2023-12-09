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Линн Сван стала лучшей в квалификации классического спринта на третьем этапе Кубка мира

Линн Сван стала лучшей в квалификации классического спринта на третьем этапе Кубка мира
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В Эстерсунде (Швеция) завершилась квалификация женского спринта в классическом стиле в рамках третьего этапа Кубка мира – 2023/2024 по лыжным гонкам. Его победительницей стала обладательница «Малого хрустального глобуса» в спринтерских гонках, шведка Линн Сван.

Лыжные гонки. Кубок мира, 3-й этап, Эстерсунд. Спринт, классический стиль, 1,5 км. Женщины. Пролог

  1. Линн Сван (Швеция) — 3.33,2 секунды.
  2. Эмма Рибом (Швеция) — отставание 0,9 секунды.
  3. Джессика Диггинс (США) +2,9.
  4. Моа Лундгрен (Швеция) +3,2.
  5. Моа Илар (Швеция) +3,3.
  6. Рози Бреннан (США) +3,7.
  7. Фрида Карлссон (Швеция) +5,7.
  8. Катерина Ганц (Италия) +6,6.
  9. Маэрта Росенберг (Швеция) +7,1.
  10. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) +7,6.

Напомним, согласно регламенту в стадии спринта с выбыванием попадают лыжницы из топ-30 пролога.

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