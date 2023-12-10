Хейди Венг — о втором месте в разделке в Эстерсунде: не думала, что сейчас начну плакать

Норвежская лыжница Хейди Венг, пятикратная чемпионка мира, прокомментировала своё второе место в гонке с раздельным стартом на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

«Чувствую, что это меня тронуло. Последние четыре года складывались довольно тяжело. Хоть я и не слишком верила, но старалась думать, что готова в достаточной степени.

Не думала, что сейчас начну плакать. Полтора года назад я смотрела на всё пессимистично, но затем смогла бежать как Джессика Диггинс и подумала: «Что происходит?» Это совершенно невероятно», — приводит слова Венг издание VG.

Напомним, американская лыжница Джессика Диггинс заняла в разделке первое место. Хейди Венг уступила победительнице гонки ровно 23 секунды.