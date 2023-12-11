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Диггинс — о победе на КМ: пару раз улыбнулась во время гонки. Сервис отработал потрясающе

Диггинс — о победе на КМ: пару раз улыбнулась во время гонки. Сервис отработал потрясающе
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Американская лыжница Джессика Диггинс прокомментировала победу в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на третьем этапе Кубка мира – 2023/2024 по лыжным гонкам в Эстерсунде (Швеция).

«Я концентрировалась на плавности движения по трассе и наслаждении от соревнований. Даже пару раз улыбнулась во время гонки. Наш сервис проделал потрясающую работу, у меня были фантастические лыжи. Я очень удивлена тем, как хорошо начался сезон. Отличные результаты США — это глазурь, а сам торт готовится из упорной работы неделю за неделей, гонку за гонкой», — приводит слова Диггинс fasterskier.com.

Лыжные гонки. Кубок мира, Третий этап, Эстерсунд. Гонка с раздельным стартом, 10 км, свободный стиль. Женщины

1. Джессика Диггинс (США) — 27.05,6.
2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 23 секунды.
3. Виктория Карль (Германия) +29,1.

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