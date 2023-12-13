Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Федерация лыжных гонок России заказала новый вакс-грузовик для сборной

Федерация лыжных гонок России заказала новый вакс-грузовик для сборной
Комментарии

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) заказала новый вакс-грузовик для сборной.

«Сейчас фторовые смазки под запретом. Мы следуем международным правилам. Более того, ФЛГР уже заказала новый вакс-грузовик для национальной сборной, в котором не будет ни пылинки фтора. Когда мы вернёмся, то будем полностью соответствовать всем правилам», — сообщил Бородавко на пресс-конференции.

Напомним, с сезона-2023/2024 на международных соревнованиях запрещено использование лыжных смазок, содержащих фтор. На данный момент российские лыжники отстранены от международных турниров по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в связи с ситуацией на Украине.

Материалы по теме
Норвежский лыжник попался на фторе. Это вторая дисквалификация, а зима ещё не началась!
Норвежский лыжник попался на фторе. Это вторая дисквалификация, а зима ещё не началась!
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android