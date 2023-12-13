Бородавко: инвентарь у нас есть. Все понимают, что россияне вернутся, и отношения не рвут

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что у лыжников национальной команды нет проблем со спортивным инвентарём.

«Мы сохранили хорошие отношения с фирмами-производителями. У нас в наличии и лыжи, и палки, и ботинки. Никто не собирается нас бросать. Пусть не в тех объёмах, что раньше, но все понимают, что мы вернёмся, и никто отношения не рвёт», — сообщил Бородавко на пресс-конференции перед началом третьего этапа Альфа-Банк Кубка России.

Напомним, российские лыжники отстранены от международных турниров по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в связи с ситуацией на Украине. Ранее организация продлила отстранение российских спортсменов на новый сезон.