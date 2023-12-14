«Мне рано об этом задумываться». 18-летняя российская лыжница – о шансах выступить на ОИ

18-летняя российская лыжница Алина Пеклецова, представляющая Архангельскую область, высказалась о возможном выступлении на Олимпийских играх в будущем.

«Пока мне об этом рано задумываться, всё идёт своим чередом, не стоит торопить события», — сказала Пеклецова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Напомним, российские лыжники отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине. 8 декабря текущего года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске атлетов из России и Беларуси, которые пройдут квалификацию в своих видах спорта, на летнюю Олимпиаду, которая состоится в 2024 года в Париже (Франция). Спортсмен из этих стран, выполнившие условия МОК, смогут принять участие на соревнованиях в нейтральном статусе.