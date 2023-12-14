Российская лыжница Пеклецова: когда выступаешь против олимпийских чемпионок, давления нет

18-летняя российская лыжница Алина Пеклецова, представляющая команду Архангельской области, заявила, что не испытывает давления, соревнуясь с олимпийскими чемпионками в лыжных гонках на внутренних турнирах.

«Я на каждую гонку выхожу спокойно работать, а не кому-то что-то доказывать. Не заморачиваюсь тем, какой результат покажу. Раньше в этом плане эмоционально мне было сложнее. Когда соревнуешься со своим возрастом и находишься в числе лидеров, от тебя ждут соответствующих выступлений. А сейчас, когда ты бегаешь против олимпийских чемпионок, давления нет. Скорее на них давит ответственность за результат, а не на меня», — сказала Пеклецова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.