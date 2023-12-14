«11 лет мучений позади». Алина Пеклецова рассказала, как окончила школу с золотой медалью

18-летняя российская лыжница Алина Пеклецова, представляющая Архангельскую область, рассказала, как сумела окончить школу с золотой медалью.

«11 лет мучений позади. Конечно, когда ты начинаешь серьёзно заниматься спортом, то времени на учёбу остаётся всё меньше и меньше. Но в прошлом сезоне можно было на пальцах дни пересчитать, когда я в школе появлялась. Нужно сказать спасибо учителям, которые знали меня с самого детства ответственной ученицей, которая выполняла всё от и до. В 11-м классе они пошли мне навстречу. Какие-то контрольные я могла делать онлайн, какие-то задания выполняла удалённо.

Я поступила в Пензенский государственный университет в институт физической культуры и спорта, где половина сборной России учились или учатся, а для поступления нужно было сдавать ЕГЭ по биологии. Я изучала статистические данные и поняла, что это очень сложный предмет именно для сдачи. Например, по обществознанию в России примерно 400 человек сдали экзамены на 100 баллов, а по биологии – девять. К этому экзамену я готовилась целый год. На таком мандраже была перед экзаменом! Но в итоге сдала на 71 балл. Математику сдавала базовую, там просто оценка ставится, а русский сдала на 93 балла», — сказала Пеклецова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.