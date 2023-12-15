«Приятно обойти шведок». Шистад — о победе в спринте на этапе Кубка мира в Норвегии

Норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад высказалась о победе в спринте свободным стилем на четвёртом этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Тронхейме (Норвегия).

«Это действительно приятно, я в восторге. Было приятно обойти шведских спортсменок», — приводит слова Шистад NRK.

Напомним, второе место в финальном забеге спринта на этапе Кубка мира в Норвегии заняла шведская лыжница Линн Сван. Третьей в спринте стала ещё одна представительница Швеции Эмма Рибом.

Четвёртый этап Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме проходит с 15 по 17 декабря. Завтра, 16 декабря, женщины и мужчины будут соревноваться в скиатлоне. В заключительный день этапа состоятся две гонки на 10 км классическим стилем.