«Всю дорогу соперник ехал как клоун». Эдвин Ангер — о неудаче в полуфинале спринта на КМ

В рамках четвёртого этапа Кубка мира, проходящего в Тронхейме (Норвегия), 21-летний шведский лыжник Эдвин Ангер, который пришёл четвёртым в прологе спринтерской дистанции, выбыл в полуфинале спринта. После финиша спортсмен отметил, что по ходу гонки он едва несколько раз не столкнулся с китайским лыжником Цян Ваном, соперником по забегу. Эдвин Ангер остался недоволен результатом, заявив, что именно китаец помешал ему хорошо пройти дистанцию.

«Всю дорогу он ехал как клоун. Меня это очень беспокоило, потому что я всё время ехал рядом с ним и позади него, это довольно тяжело. Но я всё равно виноват в том, что не мог его обогнать и ехал рядом», — приводит слова Ангера Aftonbladet.

Отметим, что ни один лыжник из сборной Швеции не вышел в финал. Победу в спринтерской дистанции одержал норвежец Йоханнес Клебо.