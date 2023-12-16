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«Лучше закончить со спортом». Нортуг — недовольным освистыванием шведским лыжницам

«Лучше закончить со спортом». Нортуг — недовольным освистыванием шведским лыжницам
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Норвежский лыжник, двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг отреагировал на недовольство шведок Эммы Рибом и Линн Сван освистыванием со стороны болельщиков по ходу спринта на четвёртом этапе Кубка мира в Тронхейме (Норвегия). Сван в интервью назвала это проявлением неуважения и ребячества.

«В мой адрес звучало хрюканье, и народ держал в руках плакат с изображением свиньи на Кубке мира в Фалуне после ЧМ-2011 в Осло. В Стокгольме мне угрожали смертью.

Если ты считаешь, что освистывание показывает неуважение, то лучше закончить со спортом, посидеть в библиотеке и почитать книгу», — приводит слова Нортуга издание TV2.

Отметим, что в финале спринта Линн Сван стала второй, Эмма Рибом — третьей. Золото завоевала норвежка Кристине Ставос Шистад.

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