Коростелёв высказался о проблемах при подготовке к этапу Кубка России в Кирово-Чепецке

Российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал о проблемах при подготовке к третьему этапу Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024, который проходит в Кирово-Чепецке. Сегодня, 16 декабря, прошла гонка на 10 км классическим стилем у мужчин. Коростелёв стал шестым.

«После этапа в Тюмени у меня было всего пять тренировочных дней. Дело в том, что мне удалили зуб мудрости — антибиотики, швы. Неприятно, конечно. Спринт я вообще не должен был бежать, но потом с тренером решили выйти на старт, какую-то работу я всё-таки сделал. Сегодня сложная дистанция, от старта до финиша нужно работать, а тут такие подъёмы — вообще ужас. Хотелось бы лучше, но с учётом всего произошедшего — нормально. Буду стараться выступить лучше на следующем этапе», — сказал Коростелёв.