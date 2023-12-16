«Меня ударил какой-то ублюдок». Швед Порома – о сопернике, столкнувшемся с ним на финише

Сегодня, 16 декабря, в Тронхейме (Норвегия) в рамках четвёртого этапа Кубка мира по лыжным гонкам прошёл скиатлон 2х10 км среди мужчин. Лыжник из Швеции Вильям Порома, пришедший к финишу 10-м, разозлился на австрийца Мику Фермойлена, ударившего его коленом в голову сразу после финиша.

«Когда я пересёк финишную черту, меня ударил какой-то ублюдок. Наверняка он сделал это не специально, потому что если это было так, то ему стоит заняться кикбоксингом. Я получил удар в голову коленом», — приводит слова Порома Expressen.

Сам Фермойлен называет это чистой случайностью. Австриец не хотел никого задевать и после случившегося извинился. Оба спортсмена финишировали с одинаковым результатом с отставанием в 1 минуту и 4,7 секунды от лидера. По итогам фотофиниша Порома стал десятым, а Фермойлен расположился на 11-й строчке.

В гонке первое и третье место остались за норвежцами Йоханнесом Клебо и Дидриком Тёнсетом. Второе место у британца Эндрю Масгрэйва.