Эрик Вальнес в ярости разорвал свой стартовый номер после раздельной гонки в Тронхейме

Норвежский лыжник Эрик Вальнес показал пятое время в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем, прошедшей в рамках четвёртого этапа Кубка мира в Тронхейме (Норвегия). После финиша спортсмен был раздосадован и в гневе разорвал свой стартовый номер.

Фото: Кадр из трансляции NRK

Фото: Кадр из трансляции NRK

Позднее спортсмен объяснил своё поведение тем, что половину дистанции ему пришлось преодолеть без шипов на лыжных палках, что затруднило использование верхней части тела и замедлило движение.

«Я был очень резок, но нет, это был не очень хороший опыт», — сказал Вальнес NRK.

Напомним, победу в гонке одержал Йоханнес Клебо (Норвегия), финишировавший с результатом 24.43,1. В итоге весь подиум был занят соотечественниками Вальнеса и Клебо, так как вторым стал Пол Голберг, а третьим Хенрик Дённестад.