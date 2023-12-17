Эрик Вальнес в ярости разорвал свой стартовый номер после раздельной гонки в Тронхейме

Норвежский лыжник Эрик Вальнес показал пятое время в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем, прошедшей в рамках четвёртого этапа Кубка мира в Тронхейме (Норвегия). После финиша спортсмен был раздосадован и в гневе разорвал свой стартовый номер.
Фото: Кадр из трансляции NRK
Фото: Кадр из трансляции NRK
Позднее спортсмен объяснил своё поведение тем, что половину дистанции ему пришлось преодолеть без шипов на лыжных палках, что затруднило использование верхней части тела и замедлило движение.
«Я был очень резок, но нет, это был не очень хороший опыт», — сказал Вальнес NRK.
Напомним, победу в гонке одержал Йоханнес Клебо (Норвегия), финишировавший с результатом 24.43,1. В итоге весь подиум был занят соотечественниками Вальнеса и Клебо, так как вторым стал Пол Голберг, а третьим Хенрик Дённестад.