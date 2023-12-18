Норвежская лыжница потеряла сознание во время гонки Кубка мира из-за болей в спине

Норвежская лыжница Юли Бьервиг Дривенес потеряла сознание во время гонки на 10 км классическим стилем на четвёртом этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Тронхейме (Норвегия). 24-летняя спортсменка объяснила случившееся сильными болями в спине.

По ходу гонки Дривенес стало плохо и она сошла с дистанции. После этого лыжница упала на землю и лишилась чувств на короткое время. Позже Дривенес встала на ноги и покинула трассу со слезами на глазах.

«Я отказывалась сдаваться и терпела эту боль слишком долго. Потом у меня случилась паническая атака. Началась гипервентиляция, и у меня не было другого выбора, кроме как остановиться. Это было ужасно. Слишком страшно не было, потому что я испытывала подобное много раз. Я знаю, в чём проблема. Просто я разочарована. Я много сил вкладываю в подготовку, но из-за паники не могу воспользоваться своими шансами», — приводит слова Дривенес NRK.