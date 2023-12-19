Баранова: после победы на КР мне вручили кусок сыра весом 4 кг. Вообще классная идея

22-летняя российская лыжница Алёна Баранова призналась, что удовлетворена дополнительным подарком в виде сыра, который получила за победу в классическом спринте на третьем этапе Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024. Соревнования прошли в Кирово-Чепецке.

«Мне вручили кусок сыра весом 4 кг. Но я знаю, что все куски разные. Идея с сыром вообще классная, было бы прикольно, если бы на каждом этапе давали треугольник сыра, как на Кубке мира. И также бы велись подсчёты, кто соберёт полный круг сыра из маленьких треугольников. Мне кажется, для какой-либо сыроварни просто готовая идея на сезон в плане спонсорства. Сыр пока попробовать не удалось, повезу домой, там попробую», — сказала Баранова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.