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Большунов, Терентьев и Коростелёв заявлены на разделку на 4-м этапе Кубка России

Большунов, Терентьев и Коростелёв заявлены на разделку на 4-м этапе Кубка России
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Опубликован стартовый лист мужской гонки с раздельным стартом на 10 км в классическом стиле в рамках четвёртого этапа Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам, который пройдёт в Кирово-Чепецке.

Лыжные гонки. Кубок России, четвёртый этап, Кирово-Чепецк. Гонка с раздельным стартом, 10 км, классический стиль. Мужчины. Стартовый лист

119. Александр Терентьев
131. Ермил Вокуев
133. Евгений Белов
134. Андрей Ларьков
137. Андрей Мельниченко
138. Иван Якимушкин
139. Сергей Ардашев
140. Алексей Червоткин
141. Илья Порошкин
142. Илья Семиков
143. Савелий Коростелёв
144. Александр Большунов.

Отметим, что трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Большунов на данный момент выиграл все гонки на КР в этом сезоне (восемь подряд).

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