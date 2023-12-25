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Петтер Нортуг назвал основных фаворитов на победу в «Тур де Ски»

Петтер Нортуг назвал основных фаворитов на победу в «Тур де Ски»
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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира, норвежский лыжник Петтер Нортуг рассказал, кого считает фаворитами престижной лыжной многодневки «Тур де Ски» у мужчин и женщин. Соревнования пройдут с 30 декабря по 7 января, они пройдут на территории Италии и Швейцарии.

«Я думаю, что универсальные качества Диггинс помогут ей в достижении данной цели. Так что в моей голове именно Джессика стоит в числе фаворитов, её будет трудно превзойти кому-либо.

Что касается мужчин, мне совершенно ясно, что на «Тур де Ски» победу одержит Йоханнес Клебо», — приводит слова Нортуга SVT.

Напомним, в прошлом сезоне победителями «Тур де Ски» стали норвежец Йоханнес Клебо и шведка Фрида Карлссон.

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