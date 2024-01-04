Ступак: на 2024 год пожелала бы российскому спорту добавить масштаба и медийности

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) выступила с пожеланиями на 2024 год. Спортсменка подчеркнула, что в новом году хотела бы большей медийности и зрелищности для российского лыжного спорта.

«Пожалуй, на следующий год я пожелала бы российскому спорту добавить ещё больше зрелищности, масштаба и медийности, по крайней мере в нашем виде спорта. Потому что результаты есть, красивая и честная борьба была, есть и будет всегда. Пусть случится так, что лыжные гонки попробует, если не в профессиональном контексте, то хотя бы в любительском, каждый житель страны. Лыжи и объединяют, и оздоравливают, и вообще очень много чего дают», — приводит слова Ступак Metaratings.

Напомним, лыжники из России не допущены на международные турниры из-за ситуации на Украине. Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение россиян на текущий сезон. Пятый этап Кубка России по лыжным гонкам пройдёт в посёлке Мирный (Казань) с 11 по 14 января.