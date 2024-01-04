Сергей Устюгов рассказал, кто и почему начал называть его «лосёнком»

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов рассказал о происхождении своего прозвища «Лосёнок».

«Лосёнком меня называют, кажется, с 2013 года, когда я был молодой, на лыжах стоял не очень уверенно, шатался, много падений у меня было. А кто назвал – не помню. Может быть, это был Андрей Романов. Старший брат мне показал видео, где лось выбежал на трассу, протаранил лыжников и дальше побежал, и сказал: «Наверное, поэтому тебя называют Лосём – ты себя так же ведёшь, обгоняешь соперников, никого не боишься, авторитетов для тебя нет, вот и назвали». Болельщикам нравится, да и я уже привык. Правда, напрягать началом, когда мне стали дарить лосей, ведь рогов дома всё больше и больше становилось (смеётся). Сейчас, где бы я ни был, болельщики стараются дарить лосёнка, у меня дома небольшая коллекция есть. Даже семья Спицовых подарила лосёнка, в спальне у нас стоит эта красивая фигурка. Все лосята хранятся за стеклом в шкафу, куда дети не забираются», — сказал Устюгов в подкасте канала «Лыжные гонки|Lizzerin».