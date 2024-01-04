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«Тренер отлупил меня тапочком». Устюгов рассказал, как попал в лыжные гонки

«Тренер отлупил меня тапочком». Устюгов рассказал, как попал в лыжные гонки
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Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов рассказал, как в детстве пришёл в лыжные гонки.

«Я занимался боксом – месяц, два, три. Тренер отлупил меня тапочком за неправильное выполнение упражнения. Он мне сделал пару замечаний, но я не понял. После этого я домой пришёл и сказал, что на бокс больше ходить не буду. Но был же непоседой. Мой сосед и друг детства Сергей Ганин записался в СДЮСШОР по биатлону, ну и я с ним на прокат ходить. Мне больше всего нравилось ставить в снег палки и объезжать их. Если бы у нас была горнолыжная трасса, я стал бы горнолыжником, мне не нравилось по лесу ходить. Спустя пару недель я тоже записался в секцию. И пошло-поехало. Лыжные гонки, биатлон, стреляли периодически, выступали и там, и там. В конце сезона после тренерского совета попал в состав лыжников третьим номером», — сказал Устюгов в подкасте канала «Лыжные гонки|Lizzerin».

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