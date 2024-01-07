Шведский лыжник сломал инвентарь, проиграв этап Кубка мира. Ранее его высмеял Губерниев

Шведский лыжник Вильям Порома сломал свой инвентарь после неудачного выступления на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе, сообщает Iltalehti. В гонке преследования на 20 километров классическим стилем спортсмен занял 39-е место с итоговым отставанием от выигравшего забег норвежца Харальда Амундсена в три минуты и 28 секунд.

Ранее Порома стал объектом саркастической критики со стороны российского биатлонного телекомментатора Дмитрия Губерниева. Телеведущий назвал шведского лыжника бестолковым завистником после интервью, в котором Порома раскритиковал биатлон, назвав его искусственным и безвкусным видом спорта и выразив раздражение его высокой популярностью. Также спортсмен заявил, что биатлонистов можно назвать неудавшимися лыжниками, и сравнил их с охранниками, которые мечтали стать полицейскими.