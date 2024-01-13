Лидер общего зачёта Кубка России Вероника Степанова не выйдет на старт спринта в Мирном

Российские лыжницы Вероника Степанова и Мария Истомина, представляющие Архангельскую область, объявили о том, что не выйдут на старт квалификации спринта, проходящего в рамках пятого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона–2023/2024 в посёлке Мирный Республики Татарстан. Об этом сообщает телеканал «Матч ТВ».

Вероника Степанова лидирует в общем зачёте Кубка России среди женщин. В Мирном она одержала победу в гонке на 10 км свободным стилем, прошедшей 11 января. Этап Кубка в Республике Татарстан продлится до 14 января. В последний день запланированы старты в скиатлоне.

Напомним, ранее было принято решение о переносе начала квалификационных забегов спринта с 11:00 мск на 12:00 мск по причине низкой температуры.