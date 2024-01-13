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Юрий Бородавко: всё-таки нужно было отменить спринты в Казани, лыжники могут заболеть

Юрий Бородавко: всё-таки нужно было отменить спринты в Казани, лыжники могут заболеть
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко признался, что не поддерживает идею проведения личных спринтов на пятом этапе Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024 в Казани из-за морозной погоды.

Отметим, что организаторы на час перенесли старт соревнований в посёлке Мирный (Республика Татарстан). Несмотря на это, некоторые спортсмены всё равно отметили тяжёлые погодные условия в гонке.

«Существуют правила соревнований. Но, конечно, в такую погоду короткие спринтерские гонки, где предельная мощность, где спортсмены работают на максимум, где спортсмены могут очень сильно надышаться и заболеть… Я думаю, всё-таки нужно пожалеть спортсменов и отменить соревнования. Сделать шаг назад с той перспективой, чтобы им не заболеть», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

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