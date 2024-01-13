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Коростелёв — о спринте на 5-м этапе Кубка России: в финале силы на подъёме закончились

Коростелёв — о спринте на 5-м этапе Кубка России: в финале силы на подъёме закончились
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Российский лыжник Савелий Коростелёв, представляющий Архангельскую область, прокомментировал результат спринта, прошедшего в рамках пятого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона–2023/2024 в посёлке Мирный (Республика Татарстан).

«У меня, к сожалению, в финале силы на последнем подъёме закончились. Для такого холода лыжи катили очень хорошо, можно было вообще без мази держать. Здесь у меня вся семья, после квалификации младший брат лыжи хотел стрельнуть, требовал отдать их», — сказал Коростелёв в эфире «Матч ТВ».

«Вставило меня. Круг очень короткий, тяжёлый, отдыхать негде: стартанул, со спуска съехал и на финиш работаешь. Очень тяжело», — уточнил Коростелёв для канала «Радиолыжи».

Напомним, в финале Коростелёв занял четвёртое место. Победу в спринте одержал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, преодолевший дистанцию с результатом 3.04,31.

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